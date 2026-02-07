Icon

ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء لـ أوباما زوجته

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتذار على نشر فيديو مصوّر عبر حسابه في منصة “تروث سوشال” يُصوّر سلفه باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردَين، بينما أدان المنشور الذي حمّل البيت الأبيض أحد موظفيه المسؤولية عنه.

فيديو مسيء لـ أوباما زوجته

وأثار الفيديو المسيء الذي نُشر ليل الخميس استنكارًا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على حد سواء، وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر “الغضب المصطنع”، حمّل لاحقا المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.

وقال ترامب على متن “اير فورس وان” مساء الجمعة لدى سؤاله عمّا إذا كان سيعتذر عن المنشور: “لم أرتكب أي خطأ”، ولدى سؤاله عمّا إذا كان يدين المشاهد العنصرية الواردة في الفيديو، ردّ ترامب قائلا “بالطبع”.

