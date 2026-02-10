Icon

ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بعرقلة افتتاح جسر جديد يربط بين الولايات المتحدة وكندا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة في ظل تصريحاته السابقة التي اقترح فيها ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك ما لا يقل عن نصف جسر «غوردي هاو» الدولي، الذي لا يزال قيد الإنشاء، ويربط بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية ميشيغان الأميركية، معتبرًا أن الشراكة الحالية لا تعكس المصالح الأميركية بالشكل الكافي.

ويُعد جسر غوردي هاو أحد أكبر مشروعات البنية التحتية المشتركة بين البلدين، حيث بدأ العمل على إنشائه عام 2018، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 4.7 مليارات دولار. ومن المقرر افتتاح الجسر في وقت لاحق من العام الجاري، ليشكل محورًا حيويًا لحركة التجارة والنقل بين الولايات المتحدة وكندا.

