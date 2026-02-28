نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في شركة الفنار ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي #يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت) إن القوات الأمريكية شنت هجوما “ضخما ومستمرا “على إيران من أجل “تدمير صواريخها وهدم صناعة الصواريخ لديها بالكامل”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل شنت هجوما وقائيا ضد إيران. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه أطلق صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من البلاد «لإبلاغ السكان باحتمالية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل» رداً على الهجوم.
متابعة :
– ترمب يعلن بدء الحرب على إيران.. ويهدد بالقضاء على الحرس الثوري .