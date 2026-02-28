‏ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران

‏قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت) إن القوات الأمريكية شنت هجوما “ضخما ومستمرا “على إيران من أجل “تدمير صواريخها وهدم صناعة الصواريخ لديها بالكامل”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل شنت هجوما وقائيا ضد إيران. وأعلن الجيش الإسرائيلي ⁠أيضا أنه ‌أطلق ‌صفارات ​الإنذار ‌في ‌مناطق متفرقة من البلاد «لإبلاغ ‌السكان باحتمالية إطلاق صواريخ ⁠باتجاه إسرائيل» ⁠رداً على الهجوم.

متابعة :

– ترمب يعلن بدء الحرب على إيران.. ويهدد بالقضاء على الحرس الثوري .