تطوير فقاعات روبوتية ذكية لاستهداف الأورام وإطلاق العلاج بدقة

نجح علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة جنوب كاليفورنيا في تطوير تقنية طبية مبتكرة تعتمد على فقاعات روبوتية ذكية قادرة على استهداف الأورام بدقة داخل الجسم، ثم إطلاق العلاج عند الطلب باستخدام موجات فوق صوتية مركّزة.

وأوضح الفريق البحثي أن هذه التقنية تقوم على تحويل فقاعات التصوير الطبي التقليدية إلى منصات متقدمة لتوصيل الأدوية، حيث تستطيع السباحة داخل السوائل البيولوجية، والوصول إلى موقع الورم، ثم الانفجار بشكل موجّه لإطلاق المادة العلاجية في المكان المطلوب.

فقاعات مجهرية مغلّفة بالبروتين

وتعتمد الفقاعات الروبوتية على فقاعات مجهرية مغلّفة بالبروتين ومصنوعة من مواد آمنة، وهي مواد مستخدمة منذ سنوات في مجال التصوير الطبي. وتمتاز هذه التقنية بسهولة التصنيع وإمكانية إنتاج آلاف الوحدات بتكلفة منخفضة باستخدام الموجات فوق الصوتية، دون الحاجة إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد أو غرف التصنيع النظيفة مرتفعة التكلفة.

وأشار الباحثون إلى أن ما يُعرف بـ”ذكاء الحركة” يُعد عنصرًا محوريًا في هذه الفقاعات، حيث يتم تثبيت إنزيم اليورياز على سطح الفقاعة. وعند تفاعل هذا الإنزيم مع مادة اليوريا المتوافرة طبيعيًا في الجسم، تتكون غازات تتجمع بشكل غير متناظر على أحد جوانب الفقاعة، ما يولّد قوة دفع تجعلها تتحرك للأمام، أشبه بمحرك دقيق ذاتي الحركة.

ويرى العلماء أن هذه التقنية تمثل خطوة واعدة في مجال العلاجات الموجهة، وقد تسهم مستقبلًا في تحسين دقة علاج الأورام وتقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي التقليدي.