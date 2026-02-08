تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري

أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يقدّم 38 خدمة رقمية متكاملة ضمن مسارات تطوير مترابطة، تهدف إلى دعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري، وتسهيل الإجراءات، وربط المستفيدين بالجهات ذات العلاقة عبر مسار موحّد وواضح.

خدمات مركز إتمام

وبيّنت أن خدمات المركز تخدم عددًا من مجالات التطوير العقاري، من بينها تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية المشمولة بالرسوم، إضافة إلى دعم مشاريع التطوير العقاري الأخرى، من خلال تقديم الدعم الفني والإجرائي، وتوحيد المتطلبات، وتكامل الاشتراطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأفادت الوزارة بأن المركز يعمل بوصفه ذراعًا ممكنًا، يُسهّل على المستفيدين الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة عبر مسارات رقمية وفنية متكاملة، بما يسهم في وضوح الإجراءات وتسريع رحلة التطوير.

وأشارت إلى أن آلية العمل في “إتمام” تعتمد على تخصيص مدير علاقة لكل مطور عقاري، يتولى متابعة الطلبات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمان سير الإجراءات وفق الأطر المعتمدة، بما يعزز كفاءة الإنجاز والعمل المؤسسي.

وأبانت أن منصة “إتمام” الرقمية تمكّن المستفيدين من الاطلاع على المتطلبات في كل مرحلة، ومتابعة طلباتهم حتى اكتمال الإجراءات وصولًا لحصول المستفيد على الخدمة المطلوبة بما تُسهم في تقليص الزمن الإجمالي للمعاملات، وخفض التكاليف الإدارية الناتجة عن فترات الانتظار.

ومن جانب البيئة الاستثمارية، أوضحت الوزارة أن خدمات مركز “إتمام” أسهمت في تعزيز موثوقية المسار الاستثماري للمشاريع التطويرية، ورفع جاذبية القطاع العقاري، وتشجيع الملاك والمطورين على تسريع تنفيذ مشاريعهم وفق الأطر النظامية المعتمدة.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في المدن.