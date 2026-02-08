Icon

تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري Icon دخون الإماراتية تعتذر لـ تركي آل الشيخ وتسارع بحذف تغريدتها Icon إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود Icon الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية  Icon جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي Icon فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال Icon أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان” Icon الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان Icon قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٥ مساءً
تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يقدّم 38 خدمة رقمية متكاملة ضمن مسارات تطوير مترابطة، تهدف إلى دعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري، وتسهيل الإجراءات، وربط المستفيدين بالجهات ذات العلاقة عبر مسار موحّد وواضح.

خدمات مركز إتمام

وبيّنت أن خدمات المركز تخدم عددًا من مجالات التطوير العقاري، من بينها تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية المشمولة بالرسوم، إضافة إلى دعم مشاريع التطوير العقاري الأخرى، من خلال تقديم الدعم الفني والإجرائي، وتوحيد المتطلبات، وتكامل الاشتراطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

قد يهمّك أيضاً
البلديات والإسكان: “إتمام” يقدّم منظومة رقمية متكاملة لدعم تطوير الأراضي البيضاء

البلديات والإسكان: “إتمام” يقدّم منظومة رقمية متكاملة لدعم تطوير الأراضي البيضاء

إتمام يعتمد 390 مخططًا لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي

إتمام يعتمد 390 مخططًا لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي

وأفادت الوزارة بأن المركز يعمل بوصفه ذراعًا ممكنًا، يُسهّل على المستفيدين الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة عبر مسارات رقمية وفنية متكاملة، بما يسهم في وضوح الإجراءات وتسريع رحلة التطوير.

وأشارت إلى أن آلية العمل في “إتمام” تعتمد على تخصيص مدير علاقة لكل مطور عقاري، يتولى متابعة الطلبات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمان سير الإجراءات وفق الأطر المعتمدة، بما يعزز كفاءة الإنجاز والعمل المؤسسي.

وأبانت أن منصة “إتمام” الرقمية تمكّن المستفيدين من الاطلاع على المتطلبات في كل مرحلة، ومتابعة طلباتهم حتى اكتمال الإجراءات وصولًا لحصول المستفيد على الخدمة المطلوبة بما تُسهم في تقليص الزمن الإجمالي للمعاملات، وخفض التكاليف الإدارية الناتجة عن فترات الانتظار.

ومن جانب البيئة الاستثمارية، أوضحت الوزارة أن خدمات مركز “إتمام” أسهمت في تعزيز موثوقية المسار الاستثماري للمشاريع التطويرية، ورفع جاذبية القطاع العقاري، وتشجيع الملاك والمطورين على تسريع تنفيذ مشاريعهم وفق الأطر النظامية المعتمدة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في المدن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد