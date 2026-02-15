Icon

تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان.

وأوضح المدير العام لإدارة تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن بداية الدوام الدراسي للمدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال ستكون عند الساعة التاسعة صباحًا، فيما حُدد توقيت دوام التعليم المستمر ليبدأ عند الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون مدة الحصة الدراسية (35) دقيقة طوال شهر رمضان.

وأكد أن الإدارة استكملت استعداداتها التنظيمية والتربوية لاستقبال شهر رمضان؛ بما يضمن استمرار العملية التعليمية بجودة وكفاءة.

