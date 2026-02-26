تعليم المدينة المنورة يدعو للتسجيل في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الطلاب والطالبات إلى التسجيل في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات، التي تُعد من أبرز المسابقات الدولية الهادفة إلى تنمية مهارات التفكير المنطقي والاستدلال الرياضي، وتعزيز الإبداع في حل المشكلات.

مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات

وأوضحت أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، مبينة أن آخر موعد للتسجيل هو 19 شوال 1447 هـ الموافق 7 أبريل 2026 م، وأن المسابقة ستُنفذ عن بُعد بما يتيح مشاركة الطلبة من مختلف المواقع.

وأفادت أنه يمكن التسجيل والحصول على الحقيبة التدريبية من خلال زيارة حسابات تعليم المدينة المنورة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيةً جميع الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل واستثمار إمكاناتهم لتحقيق التميّز والإنجاز في هذا المجال العلمي.