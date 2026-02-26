تعليم المدينة المنورة يدعو للتسجيل في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الطلاب والطالبات إلى التسجيل في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات، التي تُعد من أبرز المسابقات الدولية الهادفة إلى تنمية مهارات التفكير المنطقي والاستدلال الرياضي، وتعزيز الإبداع في حل المشكلات.
وأوضحت أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، مبينة أن آخر موعد للتسجيل هو 19 شوال 1447 هـ الموافق 7 أبريل 2026 م، وأن المسابقة ستُنفذ عن بُعد بما يتيح مشاركة الطلبة من مختلف المواقع.
وأفادت أنه يمكن التسجيل والحصول على الحقيبة التدريبية من خلال زيارة حسابات تعليم المدينة المنورة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيةً جميع الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل واستثمار إمكاناتهم لتحقيق التميّز والإنجاز في هذا المجال العلمي.