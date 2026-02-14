تعليم المدينة المنورة يعلن ‏التوقيت الزمني لليوم الدراسي في ‫شهر رمضان

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد الدوام الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 1447هـ، بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل.

وأوضحت الإدارة أن بدء الدوام في جميع المدارس للبنين والبنات سيكون ابتداء من أول يوم دراسي في شهر رمضان لعام 1447هـ, إذ تبدأ الحصة الأولى في المدارس الصباحية عند الساعة 9:30 صباحًا.

وأشارت إلى أن مدارس التعليم المستمر سيكون بدء الحصة الأولى فيها عند الساعة 9:30 مساءً، بما يحقق المرونة والتنظيم المناسب للطلبة والمعلمين خلال الشهر الكريم.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة حرصها على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة خلال شهر رمضان المبارك، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والسداد.