تعليم المدينة المنورة يعلن ‏التوقيت الزمني لليوم الدراسي في ‫شهر رمضان

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد الدوام الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 1447هـ، بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل.
وأوضحت الإدارة أن بدء الدوام في جميع المدارس للبنين والبنات سيكون ابتداء من أول يوم دراسي في شهر رمضان لعام 1447هـ, إذ تبدأ الحصة الأولى في المدارس الصباحية عند الساعة 9:30 صباحًا.
وأشارت إلى أن مدارس التعليم المستمر سيكون بدء الحصة الأولى فيها عند الساعة 9:30 مساءً، بما يحقق المرونة والتنظيم المناسب للطلبة والمعلمين خلال الشهر الكريم.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة حرصها على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة خلال شهر رمضان المبارك، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والسداد.