Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليم المدينة المنورة يعلن ‏التوقيت الزمني لليوم الدراسي في ‫شهر رمضان

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٥ مساءً
تعليم المدينة المنورة يعلن ‏التوقيت الزمني لليوم الدراسي في ‫شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد الدوام الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 1447هـ، بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل.

وأوضحت الإدارة أن بدء الدوام في جميع المدارس للبنين والبنات سيكون ابتداء من أول يوم دراسي في شهر رمضان لعام 1447هـ, إذ تبدأ الحصة الأولى في المدارس الصباحية عند الساعة 9:30 صباحًا.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع

تعليم المدينة المنورة يُعلن بدء قبول طلبة الانتساب للعام 1447هـ

تعليم المدينة المنورة يُعلن بدء قبول طلبة الانتساب للعام 1447هـ

وأشارت إلى أن مدارس التعليم المستمر سيكون بدء الحصة الأولى فيها عند الساعة 9:30 مساءً، بما يحقق المرونة والتنظيم المناسب للطلبة والمعلمين خلال الشهر الكريم.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة حرصها على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة خلال شهر رمضان المبارك، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والسداد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد