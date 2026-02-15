Icon

تعليم جازان يعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي خلال رمضان

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
تعليم جازان يعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مواعيد الدوام الرسمي للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس المنطقة خلال شهر رمضان للعام الدراسي 1447هـ، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل ويحقق انسيابية العملية التعليمية.

وأوضحت الإدارة، أن مواعيد حضور الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام ستكون عند الساعة 9:30 صباحًا، فيما حُددت بداية الدوام في مدارس التعليم المستمر عند الساعة 9:30 مساءً.

ويأتي ذلك ضمن تنظيم اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، بما يحقق الانضباط، ويضمن استمرارية العملية التعليمية والإدارية وفق التوقيت المعتمد.

