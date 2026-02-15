تعليم جازان يعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي خلال رمضان

النصر يفوز على الفتح بثنائية ويواصل الضغط على الهلال بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة النجمة يحقق أول انتصار له على الخلود في دوري روشن قبيل رمضان.. انتعاش الحركة الشرائية بأسواق الباحة وتكثيف الجولات الرقابية تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان تتويج الألماني “فيرلاين”بلقب الجولة الـ4 من بطولة العالم “إي بي بي للفورمولا إي” بجدة النجوم تزين سماء الحدود الشمالية.. مشاهد فلكية تأسر الأنظار وتثري المعرفة الصحة العالمية: رصد فيروس متحور يضم سلالتين من جدري القرود القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بجازان رياح نشطة وأتربة مثارة على سكاكا ومحافظاتها
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مواعيد الدوام الرسمي للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس المنطقة خلال شهر رمضان للعام الدراسي 1447هـ، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل ويحقق انسيابية العملية التعليمية.
وأوضحت الإدارة، أن مواعيد حضور الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام ستكون عند الساعة 9:30 صباحًا، فيما حُددت بداية الدوام في مدارس التعليم المستمر عند الساعة 9:30 مساءً.
ويأتي ذلك ضمن تنظيم اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، بما يحقق الانضباط، ويضمن استمرارية العملية التعليمية والإدارية وفق التوقيت المعتمد.