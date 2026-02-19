تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان

Icon

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠١ مساءً
المواطن - واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تفطير الصائمين؛ وذلك ترسيخًا لقيم الوفاء والعطاء التي يحملها الميدان التعليمي، ضمن مبادراتها المجتمعية في شهر رمضان.

5000 وجبة إفطار صائم

وتُقدِّم الإدارة يوميًّا (5000) وجبة إفطار صائم لقاصدي بيت الله الحرام طوال الشهر الفضيل، بمشاركة (500) متطوع ومتطوعة من منسوبي التعليم، بالتعاون مع جمعية الصديق التعليمية، في مشهدٍ يجسّد روح التكافل والتلاحم، ويعكس الدور المجتمعي الرائد للتعليم في خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لرسالة التعليم في غرس القيم الإيمانية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

ويحرص المشاركون على أداء هذا العمل احتسابًا للأجر، ورغبةً في نيل فضل تفطير الصائمين، واستشعارًا لعظيم الثواب في هذا الشهر المبارك وصدقةً جاريةً عن المعلمين والمعلمات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وتمثل هذه المبادرة صورة مشرقة من صور الوفاء للمعلمين والمعلمات، وتعبيرًا عمليًا عن تقدير عطائهم الممتد في بناء الأجيال، وأن مثل هذه البرامج تعزز المسؤولية المجتمعية، وتُسهم في تعظيم أثر العمل التطوعي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تنمية العمل غير الربحي وترسيخ ثقافة التطوع.

