تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٣ مساءً
تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي
المواطن - واس

صدر الأمر السامي الكريم بتعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي.

