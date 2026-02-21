تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) “المنافذ الجمركية” تسجل 1431 حالة ضبط خلال أسبوع خلال أسبوع.. ضبط 19101 مخالف بينهم 28 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس إطلاق جائزة معرفية ووقف تشاركي في ختام ملتقى «مجتمع الأسرة الأول» إصابة 3 رجال أمن بانفجار طرد مشبوه في الأرجنتين الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول
صدر الأمر السامي الكريم بتعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي.