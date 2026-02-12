أوامر ملكية جديدة.. إعفاءات وتعيينات في مناصب عليا بالسعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الخميس، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاءات وتعيينات في مناصب عليا، شملت نواب أمراء مناطق، ووزراء، ومحافظين، ومستشارين في الديوان الملكي.