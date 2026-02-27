الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق الهلال يتجاوز الشباب بخماسية تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026 سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تفعيل أربعة مصليات لامتداد الصفوف في محيط المسجد الحرام، ضمن منظومة متكاملة لإدارة الكثافة خلال موسم رمضان 1447هـ.
وتشمل المواقع: مصليات أجياد، وجرول “جبل الكعبة”، وإبراهيم الخليل “خلف وقف الملك عبدالعزيز”، ومصلى الطريق الدائري الأول.
وتوفر هذه المواقع طاقة استيعابية إجمالية تبلغ (56,500) مصلٍّ للفرض الواحد، بما يدعم التوزيع المكاني للمصلين، ويرفع كفاءة الاستيعاب في أوقات الذروة، ويعزز انسيابية الحركة في النطاق المحيط بالمسجد الحرام.
ويأتي المشروع امتدادًا لحلول تنظيمية وهندسية تستهدف إدارة الحشود وتحليل مسارات الحركة، بالتكامل مع منظومة النقل والتنقل، بما يسهم في تسهيل الوصول من وإلى المسجد الحرام ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية خلال الموسم.
ويمثل تفعيل مصليات امتداد الصفوف خطوة، ضمن رؤية شاملة لإدارة الحشود، تقوم على توسيع نطاق الاستفادة من المساحات المحيطة بالمسجد الحرام، وتحسين جودة التجربة في أوقات الإقبال العالي، عبر توزيع مدروس للكثافة وتعزيز استجابة البنية التحتية.