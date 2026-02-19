تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية

أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان، التابعة للأمم المتحدة، تقريراً يوم الخميس 19 فبراير 2026، يصف هجوماً وحشياً استمر 18 شهراً شنته قوات الدعم السريع، على مدينة الفاشر في إقليم دارفور الشمالي. بلغ الهجوم ذروته في أكتوبر 2025 بموجة من المجازر والتعذيب والاغتصاب، والتي وصفها التقرير بأنها تحمل “سمات الإبادة الجماعية” (hallmarks of genocide). هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يتهم هيئة أممية رسمية قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال إبادة جماعية، مع التركيز على استهداف المجتمعات غير العربية مثل الزغاوة والفور. وثق الخبراء هذه النتائج بتفاصيل مروعة، مستندين إلى أدلة تشمل عمليات القتل المنهجي، العنف الجنسي، والتدمير المتعمد.

جرائم وحشية

ووصفت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” الأزمة الإنسانية في السودان بـ”الكارثية” مشيرة إلى أن ملايين السودانيين يقفون على حافة الموت، محرومين من الأمان والمأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية. مرتئية أنه يتعيّن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة والعمل على إخراج جميع الأطراف الخارجية من هذا النزاع، بدءًا بدولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها الجهة الداعمة لقوات الدعم السريع، والمزوّدة لها بالسلاح، مؤكدة أنّ مثل هذا الدعم الخارجي لا يؤدي إلا إلى تأجيج النزاع الوحشي في السودان.

بدوره واصل عضو الكونغرس الأمريكي غريغوري ميكس (Gregory Meeks) مطالبته بتعليق جميع صفقات مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى إلى الإمارات العربية المتحدة وأي دولة تدعم قوات الدعم السريع أو غيرها من الأطراف المقاتلة في هذه الحرب.

إبادة جماعية

ومن المرجح أن تؤدي اتهامات الإبادة الجماعية إلى تدقيق جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتهمة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمرتزقة وغير ذلك من أشكال الدعم، وخاصة في الفاشر.

وكانت منظمة “ذا سنتري”، وهي منظمة بحثية ودعوية مقرها واشنطن، قد نشرت في وقت سابق سجلات الشركات التي تُظهر أن المرتزقة قد تم توظيفهم من قبل رجل أعمال إماراتي كان شريكًا تجاريًا لمسؤول إماراتي كبير. وردًا على أسئلة حول تلك الاتهامات، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه لا يوجد دليل على “ادعاءات لا أساس لها تربط الإمارات العربية المتحدة بانتهاكات القانون الدولي في السودان”