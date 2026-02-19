تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية

اكتمال تشغيل عناصر تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل في العاصمة المقدسة بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان وصفات صحية لتمكين مرضى تليّف الكبد والزراعة من صيام رمضان الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال ضباب كثيف ورياح على المنطقة الشرقية قصر آل حابش.. شاهد تاريخي يحكي مراحل التأسيس وثراء الهوية الوطنية توقعات الطقس اليوم الخميس في السعودية: أتربة وغبار وضباب إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق انتهاكات جسيمة في غزة والضفة الغربية المحتلة في الفترة من نوفمبر 2004 إلى أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن تكثيف الهجمات والتدمير الممنهج وعرقلة المساعدات في غزة بدت تهدف إلى تهجير الفلسطينيين, وخلق ظروف معيشية لا تسمح باستمرار وجود الفلسطينيين كجماعة، وقتل أعداد غير مسبوقة من المدنيين، وخلق أزمة إنسانية كارثية شملت انتشار المجاعة.
وخلص التقرير إلى وجود إفلات كامل من العقاب، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومن ذلك الملاحقة القضائية للجرائم الدولية, داعيًا جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تسهم في انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.