تنبهي من رياحٌ شديدة على منطقة حائل

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٩ مساءً
تنبهي من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء منها، وكذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20–42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16–25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 13–25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحرخفيف الموج.

