قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة

تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول خلال فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 – 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

