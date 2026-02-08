Icon

جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي Icon فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال Icon أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان” Icon الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان Icon قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل Icon 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف Icon عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية Icon أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية Icon حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان Icon بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحجب الرؤية الأفقية

تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية 

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٥ مساءً
تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من موجة ضباب على المنطقة، تشمل كلًا من مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، وقد تتسبّب في إثارة الأتربة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتكوّن الضباب على أجزاء منها، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

قد يهمّك أيضاً
9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية

9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية

ضباب كثيف ورياح شديدة السرعة على الشرقية

ضباب كثيف ورياح شديدة السرعة على الشرقية

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10 – 25 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

وستكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 28 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونص يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية
السعودية اليوم

9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية...

السعودية اليوم