Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بما يضمن جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان

تهيئة أكثر من 9.700 جامعٍ ومسجدٍ ومصلّى للنساء في منطقة جازان

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
تهيئة أكثر من 9.700 جامعٍ ومسجدٍ ومصلّى للنساء في منطقة جازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في فرعها بمنطقة جازان، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان لعام 1447هـ، بعد الانتهاء من تهيئة أكثر من (9.700) جامعٍ ومسجد ومصلى للنساء في مختلف محافظات المنطقة؛ بما يضمن جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان.
وشملت أعمال التهيئة الصيانة الشاملة، وأعمال النظافة والتأهيل، والتعقيم والتعطير، ومعالجة الملاحظات؛ بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة لأداء الصلوات، لاسيما صلاتي التراويح والقيام، في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.
وفي جانب العمل التطوعي، أطلق الفرع (840) فرصة تطوعية تنطلق مع مطلع شهر رمضان، تتوزع بين تنظيم دخول وخروج المصلين، والإشراف على موائد إفطار الصائمين، وتوزيع عبوات المياه، إضافةً إلى دعم أعمال النظافة والصيانة واستبدال المصاحف المهترئة بأخرى جديدة.
​ويبلغ عدد المقاعد التطوعية (5.800) مقعد، بإجمالي ساعات تتخطى (17.500) ساعة تطوعية، تشمل (630) جامعًا ومسجدًا ومصلى للنساء، إلى جانب ما ينفذه الفرع خلال شهر رمضان مبادرات وفعاليات اجتماعية وإنسانية وخيرية، بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية؛ بما يعزز التكافل المجتمعي ويخدم مختلف شرائح المجتمع.
ويعزو الفرع هذه الجهود، إلى حرصه على العناية ببيوت الله وخدمة مرتاديها، وتعزيز دوره الدعوي والمجتمعي، وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية مع حلول الشهر الفضيل.

قد يهمّك أيضاً
ذعر وتدافع بين المصلين يودي بحياة طفلة بمسجد في مصر

ذعر وتدافع بين المصلين يودي بحياة طفلة بمسجد في مصر

إنهاء عقد صيانة 65 مسجدًا وجامعًا بالدرعية

إنهاء عقد صيانة 65 مسجدًا وجامعًا بالدرعية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد