تهيئة أكثر من 9.700 جامعٍ ومسجدٍ ومصلّى للنساء في منطقة جازان

استكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في فرعها بمنطقة جازان، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان لعام 1447هـ، بعد الانتهاء من تهيئة أكثر من (9.700) جامعٍ ومسجد ومصلى للنساء في مختلف محافظات المنطقة؛ بما يضمن جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان.

وشملت أعمال التهيئة الصيانة الشاملة، وأعمال النظافة والتأهيل، والتعقيم والتعطير، ومعالجة الملاحظات؛ بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة لأداء الصلوات، لاسيما صلاتي التراويح والقيام، في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.

وفي جانب العمل التطوعي، أطلق الفرع (840) فرصة تطوعية تنطلق مع مطلع شهر رمضان، تتوزع بين تنظيم دخول وخروج المصلين، والإشراف على موائد إفطار الصائمين، وتوزيع عبوات المياه، إضافةً إلى دعم أعمال النظافة والصيانة واستبدال المصاحف المهترئة بأخرى جديدة.

​ويبلغ عدد المقاعد التطوعية (5.800) مقعد، بإجمالي ساعات تتخطى (17.500) ساعة تطوعية، تشمل (630) جامعًا ومسجدًا ومصلى للنساء، إلى جانب ما ينفذه الفرع خلال شهر رمضان مبادرات وفعاليات اجتماعية وإنسانية وخيرية، بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية؛ بما يعزز التكافل المجتمعي ويخدم مختلف شرائح المجتمع.

ويعزو الفرع هذه الجهود، إلى حرصه على العناية ببيوت الله وخدمة مرتاديها، وتعزيز دوره الدعوي والمجتمعي، وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية مع حلول الشهر الفضيل.