تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان

هيأت هيئة تطوير المدينة المنورة مواقع المصليات والمواقف في مركز القبلتين الحضاري، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك، ضمن جهودها لتوفير بيئة مهيأة ومتكاملة لقاصدي المركز.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي عدد السجاد في الساحة العلوية بلغ 106 سجادات، فيما بلغ إجمالي عدد السفر 50 سفرة، بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 1600 مصلٍ ومصلية.

وبيّنت أن الساحة العلوية خُصص منها 66 سجادة و30 سفرة للرجال، فيما خُصص للنساء 40 سجادة و20 سفرة، بما يضمن تنظيم مواقع الصلاة وتيسير أداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

وأشارت الهيئة إلى أن سعة مواقف الحافلات في المركز تبلغ 56 حافلة، فيما تتسع مواقف السيارات لـ 234 سيارة، بما يسهم في تسهيل وصول الزوار والمصلين وانسيابية الحركة خلال الشهر الفضيل.

وأكدت أن هذه التهيئة تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة الزوار، وتهيئة المرافق بما يلبي احتياجات المصلين خلال موسم رمضان المبارك، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في العناية بالمصلين والزوار، وتوفير أفضل الخدمات لهم.