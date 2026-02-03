توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة، عسير، جازان، و تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والشرقية.

وأفاد التقرير، أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-42 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب وحــــالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر على الجزء الجنوبي وحـالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.