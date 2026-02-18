Icon

توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء -بمشيئة الله تعالى-، بأن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء منها وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

توقعات الطقس اليوم الأربعاء

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

