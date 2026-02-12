Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم الخميس: رياح وغبار على عدة مناطق

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٨ صباحاً
توقعات الطقس اليوم الخميس: رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقّع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وسيول على 8 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وسيول على 8 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 4 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 4 مناطق

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد