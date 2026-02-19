Icon

توقعات الطقس اليوم الخميس في السعودية: أتربة وغبار وضباب  Icon إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب Icon مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان Icon نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو Icon تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير Icon وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم الخميس في السعودية: أتربة وغبار وضباب 

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
توقعات الطقس اليوم الخميس في السعودية: أتربة وغبار وضباب 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس -بمشيئة الله تعالى- تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-45 كم /ساعة تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم الخميس: رياح وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم الخميس: رياح وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وسيول على 8 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وسيول على 8 مناطق

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد