توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أتربة وغبار على عدة مناطق

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

في حين تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وأجزاء من مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ولأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 13-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحرخفيف الموج.

