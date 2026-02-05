Icon

توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وغبار

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

الطقس اليوم في السعودية

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية، وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

