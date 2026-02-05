توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وغبار

5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا رياح نشطة على منطقة حائل إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى رياح نشطة على منطقة نجران حتى السابعة الرَزان.. متحف صخري مفتوح بالليث يجسّد التفاعل المستمر بين الرياح والماء والصخر
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم في السعودية – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية، وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.