الحالة قد تتسبب في تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح

توقعات الطقس اليوم في السعودية: أمطار رعدية ورياح وأتربة على عدة مناطق

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم في السعودية: أمطار رعدية ورياح وأتربة على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم في السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وذلك بمشيئة الله تعالى.

الطقس اليوم في السعودية

وأوضح التقرير أن الحالة الجوية قد تتسبب في تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق المذكورة، إضافة إلى أجزاء من مناطق شمال المملكة.

وأشار المركز إلى أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض والمدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، ما قد يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

وعن حالة البحر الأحمر، أفاد التقرير بأن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 20 و40 كيلومترًا في الساعة، فيما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وبيّن أن ارتفاع الموج على البحر الأحمر يتراوح بين متر ومترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وقد يتجاوز مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وقد تصل إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و33 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع للموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

