توقعات الطقس اليوم في السعودية: رياح وأتربة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.