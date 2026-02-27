توقعات الطقس اليوم في السعودية: رياح وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والشرقية، مع فرص هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان.

ولا يستبعد تكّون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى سرعة الرياح شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموجإلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-32 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط الجنوبي.