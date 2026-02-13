توقعات الطقس اليوم في السعودية: رياح وغبار على عدة مناطق

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كما توقّع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج .
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.