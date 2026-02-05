توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على القصيم

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة القصيم تشمل مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، ورياض الخبراء، والبكيرية، والبدائع، وعيون الجواء، والمذنب، والشماسية، والأسياح، وأبانات، والرس، وعقلة الصقور، والنبهانية، وضرية، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن الحالة المطرية يُتوقع أن يصاحبها تساقط للبرد، وجريان للسيول، وأتربة مثارة، وتكوّن أعاصير، مع نشاط في التيارات الهابطة، تؤدي إلى رياح نشطة تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة التقارير والتحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية.