Icon

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس Icon بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة Icon للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن Icon رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال يومي الجمعة والسبت

توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على القصيم

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٠ مساءً
توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة القصيم تشمل مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، ورياض الخبراء، والبكيرية، والبدائع، وعيون الجواء، والمذنب، والشماسية، والأسياح، وأبانات، والرس، وعقلة الصقور، والنبهانية، وضرية، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن الحالة المطرية يُتوقع أن يصاحبها تساقط للبرد، وجريان للسيول، وأتربة مثارة، وتكوّن أعاصير، مع نشاط في التيارات الهابطة، تؤدي إلى رياح نشطة تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة.

قد يهمّك أيضاً
الحنيني.. موروث غذائي يحافظ على حضوره في القصيم

الحنيني.. موروث غذائي يحافظ على حضوره في القصيم

أتربة مثارة على منطقة القصيم

أتربة مثارة على منطقة القصيم

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة التقارير والتحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحنيني.. موروث غذائي يحافظ على حضوره في القصيم
السعودية اليوم

الحنيني.. موروث غذائي يحافظ على حضوره في...

السعودية اليوم