توقعات طقس اليوم في السعودية: رياح وغبار بعدة مناطق

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الأربعاء -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

