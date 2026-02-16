توقيع عقود صناعية ولوجستية باستثمارات تتجاوز مليار ريال

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، مدينة سدير للصناعة والأعمال، ورعى توقيع “مدن” عقود ومذكرات تفاهم لـ6 شراكات صناعية واستثمارية ولوجستية جديدة بإجمالي استثمارات تزيد قيمتها عن (1,034) مليار ريال، وتغطي مساحتها (671) ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم النمو الصناعي المستدام، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتتسق هذه الشراكات مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية، وتمكين الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، نحو زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

تفاصيل العقود

وتضمنت العقود الجديدة إبرام “مدن” عقدًا صناعيًا مع شركة جيندال ساو أند بوهور ألتافيجن باستثمار يتجاوز (562) مليون ريال، على مساحة (540) ألف متر مربع؛ لتوطين صناعة الأنابيب، بما يسهم في دعم الصناعات التحويلية ورفع جاهزية منظومة الإمداد الوطنية.

كما وقعت “مدن” عقدًا صناعيًا مع شركة ستادا العربية المحدودة باستثمار يبلغ (366) مليون ريال، ومساحة تتجاوز (23) ألف متر مربع لتوطين صناعة الأدوية للاستخدام البشري، وذلك انسجامًا مع مستهدفات تعزيز الأمن الدوائي، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي للمنتجات الصحية.

وفي سياق دعم الصناعات المتخصصة، وقّعت “مدن” عقدًا صناعيًا مع شركة مبادرة أندستريال باستثمار يتجاوز (50) مليون ريال، على مساحة تزيد عن (100) ألف متر مربع لتوطين صناعة الأوعية للغازات المسالة والمضغوطة؛ بما يعزز تكاملية سلاسل الإمداد الصناعية، كما وقّعت “مدن” عقدًا صناعيًا مع شركة علم السلامة الطبية باستثمار يبلغ (40) مليون ريال، على مساحة (8,400) متر مربع لتوطين صناعة المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري، في خطوة تدعم تنمية الصناعات الدوائية المحلية.

وفي جانب تنمية القدرات البشرية، أبرمت “مدن” عقدًا مع غرفة المجمعة باستثمار (15,9) مليون ريال لإنشاء مركز تدريب متقدم ومتطور، تماشيًا مع مستهدفات تطوير كفاءات وطنية متخصصة تسهم في دعم نمو القطاع الصناعي.

واختُتمت الشراكات بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيجيكس لتقديم خدمات النقل اللوجستي التشاركي في مدينة سدير للصناعة والأعمال؛ بهدف رفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين.

وخلال زيارته لمدينة سدير للصناعة والأعمال، اطَّلع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على عددٍ من مشاريع تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذها، وتشمل أعمال تطوير شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ خزان مياه بسعة (12,500) م³، إضافة إلى إطلاق المرحلة الرابعة من أعمال تطوير البنية التحتية على مساحة تبلغ (2,5) مليون متر مربع.

وتضمنت جولة معاليه استعراض اتفاقية إنشاء محطة تحويل كهربائية بسعة (200) م.ف.أ بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب متابعة سير العمل في مشاريع إنشاء (44) مصنعًا جاهزًا، بما يعزز جاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.