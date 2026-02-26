ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين 

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم ثوران بركان “كانلاون” مجددًا وسط البلاد، مما أدى إلى إطلاق أعمدة كثيفة من الرماد يصل ارتفاعها إلى نحو 2500 متر.
وأفاد مدير المعهد تيريسيتو باكولكول في تصريح أوردته وسائل الأعلام الفلبينية الرسمية، باحتمالية حدوث انفجار أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة ثوران البركان.
من جانبه، أوضح مكتب الدفاع المدني الفلبيني أن بركان “كانلاون” شهد نشاطًا متزايدًا في أواخر عام 2025، ما أجبر السلطات على إجلاء الآلاف من سكان القرى المجاورة في المنطقة النشطة، ولا يزال العديد منهم في مراكز الإيواء المؤقتة حتى الآن في ظل استمرار نشاط البركان.