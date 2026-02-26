Icon

تحذيرات من انفجار أكبر محتمل

ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين 

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم ثوران بركان “كانلاون” مجددًا وسط البلاد، مما أدى إلى إطلاق أعمدة كثيفة من الرماد يصل ارتفاعها إلى نحو 2500 متر.

وأفاد مدير المعهد تيريسيتو باكولكول في تصريح أوردته وسائل الأعلام الفلبينية الرسمية، باحتمالية حدوث انفجار أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة ثوران البركان.

من جانبه، أوضح مكتب الدفاع المدني الفلبيني أن بركان “كانلاون” شهد نشاطًا متزايدًا في أواخر عام 2025، ما أجبر السلطات على إجلاء الآلاف من سكان القرى المجاورة في المنطقة النشطة، ولا يزال العديد منهم في مراكز الإيواء المؤقتة حتى الآن في ظل استمرار نشاط البركان.

إقرأ المزيد