جامعة الأميرة نورة تُنظِّم النسخة الثانية لملتقى المستقبل الوظيفي

تُنظِّم الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم الخميس المقبل، ملتقى “المستقبل الوظيفي” في نسخته الثانية، لطالبات وخريجات برامج الدبلوم في الكلية التطبيقية؛ بهدف الإسهام في إعداد كفاءات متوائمة مع متطلبات سوق العمل، وتبادل الأفكار والخبرات، وذلك في المكتبة المركزية بالجامعة.

ويأتي الملتقى بوصفه مبادرة تطبيقية ذات أثر قابل للقياس، ومنصة توجيه معنية برفع الوعي بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز المهارات الوظيفية الشخصية والمهنية، عبر إتاحة التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

ويركز الملتقى على تمكين الخريجات من الوصول إلى فرص التدريب المهني والشهادات المهنية التي تساعدهم في تطوير مهاراتهم والاستعداد لسوق العمل، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير المهارات المستقبلية.

ويتضمّن الملتقى ورش عمل إرشادية مهنية وجلسات توجيهية حول كيفية إعداد السيرة الذاتية، وكيفية الاستعداد لسوق العمل، وتطوير المهارات القيادية في البيئات المهنية، ومهارات التواصل، إلى جانب أركان تعريفية ببرامج الكلية التطبيقية، وركن مركز الدعم الطلابي والمهني بالجامعة.

ويشارك في الملتقى ما يُقارب (30) جهة خارجية؛ لتقديم فرص تدريبية ومهنية نوعية لطالبات وخريجات الكلية التطبيقية، وبناء علاقات مهنية، والاطلاع على متطلبات سوق العمل؛ بما يسهم في تطوير الجاهزية المهنية.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بالجامعة، الدكتورة بدرية المزيني، أنَّ الملتقى يهدف إلى تمكين الطالبات والخريجات من الانتقال من الإطار النظري إلى الفرص الفعلية بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل.

ويأتي الملتقى في إطار جهود الكلية التطبيقية في الإسهام بتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة الإستراتيجية من خلال تعزيز بيئة أكاديمية متطورة، ورفع جودة المخرجات التعليمية، وتمكين المرأة وتعزيز جاهزيتها المهنية، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.