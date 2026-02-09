جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تؤخر الدراسة في كليات الجبيل اليوم

اليوم دخول موسم العقارب ثالث مواسم الشتاء بدء إيداع حساب المواطن لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي تدشين مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 محامٍ يحذر من تأجير العمالة المنزلية: قد تصل العقوبة للسجن 15 عامًا وزارة الدفاع توقع 28 عقدًا مع شركات محلية ودولية في معرض الدفاع العالمي ضباب كثيف على المنطقة الشرقية حتى الصباح ولي العهد يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026 في الرياض بـ 25 عملًا نحتيًا جديدًا السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تأخير بدء الحضور الدراسي في كليات الجبيل إلى الساعة العاشرة صباحًا اليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1447هـ الموافق 10 / 02 / 2026م، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي أفادت بانعدام مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب.
وأوضحت الجامعة عبر منصة إكس أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والطالبات، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس في بقية مقرات الجامعة وفق المواعيد المعتمدة دون أي تغيير.