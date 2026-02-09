Icon

اليوم دخول موسم العقارب ثالث مواسم الشتاء Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي Icon تدشين مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 Icon محامٍ يحذر من تأجير العمالة المنزلية: قد تصل العقوبة للسجن 15 عامًا Icon وزارة الدفاع توقع 28 عقدًا مع شركات محلية ودولية في معرض الدفاع العالمي Icon ضباب كثيف على المنطقة الشرقية حتى الصباح  Icon ولي العهد يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية Icon افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026 في الرياض بـ 25 عملًا نحتيًا جديدًا Icon السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره Icon التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تؤخر الدراسة في كليات الجبيل اليوم

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تؤخر الدراسة في كليات الجبيل اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تأخير بدء الحضور الدراسي في كليات الجبيل إلى الساعة العاشرة صباحًا اليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1447هـ الموافق 10 / 02 / 2026م، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي أفادت بانعدام مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب.

وأوضحت الجامعة عبر منصة إكس أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والطالبات، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس في بقية مقرات الجامعة وفق المواعيد المعتمدة دون أي تغيير.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحصد جائزتي الابتكار في التعليم الإلكتروني

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحصد جائزتي الابتكار في التعليم الإلكتروني

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعتمد أربعة تخصصات جديدة 

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعتمد أربعة تخصصات جديدة 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد