جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تؤخر الدراسة في كليات الجبيل اليوم

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تأخير بدء الحضور الدراسي في كليات الجبيل إلى الساعة العاشرة صباحًا اليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1447هـ الموافق 10 / 02 / 2026م، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي أفادت بانعدام مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب.

وأوضحت الجامعة عبر منصة إكس أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والطالبات، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس في بقية مقرات الجامعة وفق المواعيد المعتمدة دون أي تغيير.