Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ مساءً
جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّن رئيس جامعة القصيم الدكتور محمد بن فهد الشارخ، خلال ملتقى التحول الرقمي الذي تنظمه عمادة التعلّم الإلكتروني وتقنية المعلومات، اليوم، حزمةً من البرامج والتطبيقات والمبادرات الرقمية.

10 مبادرات رقمية

وشهد الملتقى إطلاق 10 مبادرات رقمية، من أبرزها تطبيق جامعة القصيم (MYQu)، الذي يتيح الوصول إلى الخدمات الجامعية ضمن بيئة رقمية موحدة, كذلك تدشين النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للجامعة, ومنصات: الخدمات الرقمية، وQSpark، ونماء الاستثمارية، التي تُقدّم برامج ودورات تدريبية مجانية ومدفوعة، وتتيح الوصول إلى برامج محلية وعالمية، إضافة إلى تقديم الاستشارات التعليمية والتقنية, ومنصة Class Insight.

قد يهمّك أيضاً
جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى فني مختبر

جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى فني مختبر

إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم

إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم

ودُشنت مبادرات التدريب الذاتي، وهي مبادرات تعليمية توفر برامج ومسارات تدريبية متخصصة من منصات عالمية، ضمن نموذج تعلّم مرن ومستدام، تشمل أكثر من 14 مسارًا تدريبيًا، وأكثر من 100 برنامج تدريبي، استفاد منها أكثر من 9 آلاف مستفيد، وتضم ما يزيد على 4 آلاف رخصة تعليمية, كذلك تدشين الأستوديوهات التعليمية، وهي بيئة متكاملة لإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي.

ويأتي ذلك ضمن جهود جامعة القصيم لتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي الوطني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد