جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية

دشّن رئيس جامعة القصيم الدكتور محمد بن فهد الشارخ، خلال ملتقى التحول الرقمي الذي تنظمه عمادة التعلّم الإلكتروني وتقنية المعلومات، اليوم، حزمةً من البرامج والتطبيقات والمبادرات الرقمية.

10 مبادرات رقمية

وشهد الملتقى إطلاق 10 مبادرات رقمية، من أبرزها تطبيق جامعة القصيم (MYQu)، الذي يتيح الوصول إلى الخدمات الجامعية ضمن بيئة رقمية موحدة, كذلك تدشين النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للجامعة, ومنصات: الخدمات الرقمية، وQSpark، ونماء الاستثمارية، التي تُقدّم برامج ودورات تدريبية مجانية ومدفوعة، وتتيح الوصول إلى برامج محلية وعالمية، إضافة إلى تقديم الاستشارات التعليمية والتقنية, ومنصة Class Insight.

ودُشنت مبادرات التدريب الذاتي، وهي مبادرات تعليمية توفر برامج ومسارات تدريبية متخصصة من منصات عالمية، ضمن نموذج تعلّم مرن ومستدام، تشمل أكثر من 14 مسارًا تدريبيًا، وأكثر من 100 برنامج تدريبي، استفاد منها أكثر من 9 آلاف مستفيد، وتضم ما يزيد على 4 آلاف رخصة تعليمية, كذلك تدشين الأستوديوهات التعليمية، وهي بيئة متكاملة لإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي.

ويأتي ذلك ضمن جهود جامعة القصيم لتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي الوطني.