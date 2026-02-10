جامعة الملك سعود تكرم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة

برعاية وحضور عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالوهاب بن محمد ابا الخيل، أُقامت صحيفة رسالة الجامعة حفل تكريم لأكثر من 30 طالبًا وطالبة من المتدربين المتميزين في صحيفة رسالة الجامعة، وذلك تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم خلال فترة التدريب.

وشهد الحفل حضور رئيس قسم الإعلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس، في إطار دعم الكلية المستمر للأنشطة الإعلامية وبرامج التدريب التطبيقي التي تسهم في تأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم المهنية.

وأعرب عميد الكلية عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي يقدمه طلبة صحيفة رسالة الجامعة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الصحيفة في تنمية مهارات الطلبة منذ تأسيسها، ومؤكدًا مكانتها بوصفها إحدى أقدم الصحف الجامعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قدّم المشرف على صحيفة رسالة الجامعة، الدكتور محمد بن إبراهيم المستادي، شكره وتقديره لسعادة العميد على رعايته وحضوره، مؤكدًا أن الصحيفة مثّلت على مدى مسيرتها منصة تدريبية رائدة وبيئة ثرية لصناعة التجارب الجامعية المؤثرة، مبينًا أن الطلبة يشكّلون محور رسالة الصحيفة وغايتها الأساسية.

وأشار الدكتور المستادي إلى أن أكثر من 200 طالب وطالبة شاركوا خلال الفصل الدراسي الماضي في تحرير الصحيفة وصناعة محتواها، حيث نُشرت أسماؤهم وأعمالهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهود الطلبة ودعم أساتذتهم وقيادة الكلية، ومعبّرًا عن تطلعه إلى أن يكون هذا الحفل مناسبة دورية.

من جهته، ألقى الدكتور محمد الأحمد، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام، كلمة رحّب فيها بسعادة عميد الكلية ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، معربًا عن سعادته بتكريم المتدربين، ومشيرًا إلى تزامن المناسبة مع الذكرى الخمسين لتأسيس صحيفة رسالة الجامعة، حيث صدر عددها الأول عام 1975م.

واستعرض الدكتور الأحمد مسيرة الصحيفة ودورها في التدريب الإعلامي، موضحًا أنها أسهمت منذ تأسيسها في تدريب ما يقارب 500 طالب وطالبة في مجالات التحرير الصحفي والإخراج والإعلان، من خلال برامج تدريبية منتظمة تُقام في كل فصل دراسي.

وأضاف أن عددًا من خريجي ومتدربي الصحيفة تقلدوا مناصب قيادية وعملوا في صحف محلية وعربية بارزة، من بينها اليوم والرياض والوطن والرؤية، إضافةً إلى الصحف الإلكترونية، مؤكدًا أن صحيفة رسالة الجامعة شكّلت رافدًا مهمًا لإعداد كوادر إعلامية مؤهلة أسهمت في دعم المشهد الإعلامي.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلاب والطالبات المتدربين، إلى جانب عددٍ من أعضاء هيئة التدريس، ( د. طلال الشثري، د. سعود الذيابي، أ. مشعل الوعيل، أ. رضوان بكري، أ. الجوهرة الحربي ) نظير جهودهم في دعم الصحيفة والإسهام في تدريب الطلبة على مختلف الفنون الصحفية.