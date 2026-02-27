Icon

تصنيف يعكس تراكمًا نوعيًا في منظومة البحث والابتكار

جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في براءات الاختراع الأمريكية

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
المواطن - واس

حافظت جامعة الملك فيصل على مكانتها ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالميًا في عدد براءات الاختراع الأمريكية لعام 2025، الصادرة عن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين، حيث جاءت في المرتبة 77 عالميًا بعدد 49 براءة اختراع مُنحت خلال العام من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO).

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي أن هذا التصنيف يعكس تراكمًا نوعيًا في منظومة البحث والابتكار بالجامعة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تركز على تعظيم القيمة العلمية والاقتصادية للبراءات الممنوحة، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والاستثمارية التي تسرّع انتقال المخرجات البحثية من المختبر إلى السوق، بما يخدم المجتمع ويعزز الاستدامة المالية للجامعة.

وبيّن أن الجامعة أعلنت مؤخرًا بدء تأسيس خمس شركات ناشئة مبنية على عدد من براءاتها المسجلة، في خطوة عملية تهدف إلى تمكين التقنيات الوطنية من الوصول إلى التطبيقات الصناعية والاستثمارية، وترسيخ دور الجامعة محفزًا رئيسًا للاقتصاد المعرفي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

