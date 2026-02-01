جامعة طيبة تُطلق فعاليات “الابتكار والصناعة”

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
تقيم جامعة طيبة فعاليات “الابتكار والصناعة”، ضمن برامج “شتوية طيبة”، التي ينفذها نادي رواد الصناعة، وذلك في إطار دعم الإبداع الصناعي، وتعزيز ثقافة الابتكار لدى طلاب وطالبات الجامعة.
وتتضمن الفعاليات عددًا من الأنشطة المتنوعة، من بينها ألعاب تفاعلية، وأفكار وتحديات صناعية، إلى جانب مساحة حوارية تجمع طلابًا ملهمين مع خبراء ومختصين في المجال الصناعي، بهدف تبادل الخبرات وتحفيز التفكير الابتكاري.
وتُقام الفعاليات في يومين، خُصص يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026م للطالبات، ويوم الأربعاء 4 فبراير 2026م للطلاب، وذلك من الساعة 5:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن توجه جامعة طيبة نحو تمكين المواهب الشابة، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار الصناعي، انسجامًا مع مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة في دعم الاقتصاد المعرفي والصناعي.