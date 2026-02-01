جامعة طيبة تُطلق فعاليات “الابتكار والصناعة”

تقيم جامعة طيبة فعاليات “الابتكار والصناعة”، ضمن برامج “شتوية طيبة”، التي ينفذها نادي رواد الصناعة، وذلك في إطار دعم الإبداع الصناعي، وتعزيز ثقافة الابتكار لدى طلاب وطالبات الجامعة.

وتتضمن الفعاليات عددًا من الأنشطة المتنوعة، من بينها ألعاب تفاعلية، وأفكار وتحديات صناعية، إلى جانب مساحة حوارية تجمع طلابًا ملهمين مع خبراء ومختصين في المجال الصناعي، بهدف تبادل الخبرات وتحفيز التفكير الابتكاري.

وتُقام الفعاليات في يومين، خُصص يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026م للطالبات، ويوم الأربعاء 4 فبراير 2026م للطلاب، وذلك من الساعة 5:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن توجه جامعة طيبة نحو تمكين المواهب الشابة، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار الصناعي، انسجامًا مع مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة في دعم الاقتصاد المعرفي والصناعي.