جد الزميل الإعلامي عضوان الأحمري في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، مساء أمس الأحد، جد الزميل الإعلامي عضوان الأحمري.
وقال الأحمري، عبر حسابه في منصة إكس: “انتقل إلى رحمة الله جدي لوالدتي ثامر بن محمد آل دواس بعد معاناة طويلة مع المرض. التعازي لوالدتي الغالية وإخوتها، ولوالدي وجميع ذوي الفقيد رحمه الله”.
“المواطن” تتقدم بخالص التعازي والمواساة للزميل عضوان الأحمري في وفاة جده، داعين المولى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.