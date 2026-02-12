جراحة دقيقة تنقذ ساق مواطن من البتر بمستشفى الملك فهد التخصصي

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بـ مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في إنقاذ ساق مواطن في العقد الثاني من عمره من البتر، وذلك عبر إجراء جراحة معقدة لعلاج حالة نادرة تُعرف بـ “متلازمة انحشار الشريان المأبضي – النوع الثالث”.
وشمل التدخل الجراحي تحرير الشريان المتأثر وإعادة بنائه، بما أسهم في استعادة التروية الدموية للطرف المصاب، ومن ثم تحويل المريض إلى برنامج تأهيل بدني متخصص تمهيدًا لعودته إلى حياته الطبيعية.
وتُعد هذه الحالة الأولى من نوعها التي تُسجل على مستوى المملكة ، مما يمثل إنجازًا طبيًا نوعيًا يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإمكانات المتخصصة المقدمة بالمستشفى.