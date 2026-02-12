جراحة دقيقة تنقذ ساق مواطن من البتر بمستشفى الملك فهد التخصصي

Icon

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بـ مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في إنقاذ ساق مواطن في العقد الثاني من عمره من البتر، وذلك عبر إجراء جراحة معقدة لعلاج حالة نادرة تُعرف بـ “متلازمة انحشار الشريان المأبضي – النوع الثالث”.

وشمل التدخل الجراحي تحرير الشريان المتأثر وإعادة بنائه، بما أسهم في استعادة التروية الدموية للطرف المصاب، ومن ثم تحويل المريض إلى برنامج تأهيل بدني متخصص تمهيدًا لعودته إلى حياته الطبيعية.

وتُعد هذه الحالة الأولى من نوعها التي تُسجل على مستوى المملكة ، مما يمثل إنجازًا طبيًا نوعيًا يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإمكانات المتخصصة المقدمة بالمستشفى.

