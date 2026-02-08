جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي فتح باب التقديم في عددٍ من التخصصات الصحية والإدارية عبر تمهير أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان” الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية
في إطار دورها المجتمعي وتعزيز ثقافة التطوع، نظّمت جمعية إشراق مبادرة (أترك أثراً ) بمشاركة موظفي الجمعية ومستفيديها، وذلك يوم الأحد 8 فبراير 2026م، في حي طويق بمدينة الرياض.
وشملت المبادرة عددًا من الأنشطة التطوعية والتوعوية، أبرزها المشاركة في زراعة متنزه الدوح بحي طويق، في خطوة تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية. كما تضمنت المبادرة حضور لقاء توعوي قدّمه البروفيسور محمد بن مرعي القحطاني، إضافة إلى جناح تعريفي وجلسة استشارية بإشرافه، أسهمت في رفع الوعي وتقديم الدعم المعرفي للمستفيدين ومنسوبي مكتب مدينتي بحي طويق.
وأكدت جمعية إشراق أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها لإشراك موظفيها ومستفيديها في برامج نوعية تُحدث أثرًا ملموسًا، وتُعزّز قيم العطاء والعمل المشترك، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تُجسّد رسالة الجمعية في صناعة التغيير الإيجابي وتمكين الأفراد من ترك بصمتهم في المجتمع.
واختُتمت المبادرة بتأكيد المشاركين على أهمية استمرار هذه البرامج التطوعية التي تجمع بين التوعية، والتأهيل، وخدمة المجتمع، تحت شعار: “معًا نزرع الأثر، ونصنع التغيير، مشاركتكم تصنع الفرق”.