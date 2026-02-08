جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي

في إطار دورها المجتمعي وتعزيز ثقافة التطوع، نظّمت جمعية إشراق مبادرة (أترك أثراً ) بمشاركة موظفي الجمعية ومستفيديها، وذلك يوم الأحد 8 فبراير 2026م، في حي طويق بمدينة الرياض.



وشملت المبادرة عددًا من الأنشطة التطوعية والتوعوية، أبرزها المشاركة في زراعة متنزه الدوح بحي طويق، في خطوة تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية. كما تضمنت المبادرة حضور لقاء توعوي قدّمه البروفيسور محمد بن مرعي القحطاني، إضافة إلى جناح تعريفي وجلسة استشارية بإشرافه، أسهمت في رفع الوعي وتقديم الدعم المعرفي للمستفيدين ومنسوبي مكتب مدينتي بحي طويق.



وأكدت جمعية إشراق أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها لإشراك موظفيها ومستفيديها في برامج نوعية تُحدث أثرًا ملموسًا، وتُعزّز قيم العطاء والعمل المشترك، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تُجسّد رسالة الجمعية في صناعة التغيير الإيجابي وتمكين الأفراد من ترك بصمتهم في المجتمع.



واختُتمت المبادرة بتأكيد المشاركين على أهمية استمرار هذه البرامج التطوعية التي تجمع بين التوعية، والتأهيل، وخدمة المجتمع، تحت شعار: “معًا نزرع الأثر، ونصنع التغيير، مشاركتكم تصنع الفرق”.