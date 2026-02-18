وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان الزكاة والضريبة والجمارك تتيح للأفراد إخراج الزكاة اختياريًا عبر منصة “زكاتي” جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه الأرصاد: تنفيذ تمرين “رصد 11” لرفع الجاهزية في موسم رمضان أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي” بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان
وثّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية اصطفاف جموع الصائمين من الزوار والمقيمين لتناول وجبات الإفطار في المسجد النبوي مع غروب شمس أول أيام شهر رمضان المبارك، في مشهد إيماني يعكس روحانية الشهر الفضيل.
وامتدت السفر الرمضانية في أروقة المسجد النبوي وتوسعاته وساحاته، حيث اجتمع الصائمون في أجواء يسودها التآلف والتراحم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم، أسهمت في تهيئة الأجواء المناسبة لأداء العبادات وتناول الإفطار بكل يُسر وطمأنينة.
وتسابق أهل الخير والمحسنون إلى تقديم وجبات الإفطار للصائمين، في صورة تجسد معاني التكافل والعطاء، وتعكس مستوى العناية والخدمات المقدمة لقاصدي المدينة المنورة خلال الشهر الكريم.