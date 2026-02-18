Icon

وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها Icon لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان Icon الزكاة والضريبة والجمارك تتيح للأفراد إخراج الزكاة اختياريًا عبر منصة “زكاتي” Icon جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان Icon موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه Icon الأرصاد: تنفيذ تمرين “رصد 11” لرفع الجاهزية في موسم رمضان Icon أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي” Icon بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام Icon جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ مساءً
جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وثّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية اصطفاف جموع الصائمين من الزوار والمقيمين لتناول وجبات الإفطار في المسجد النبوي مع غروب شمس أول أيام شهر رمضان المبارك، في مشهد إيماني يعكس روحانية الشهر الفضيل.

قد يهمّك أيضاً
“يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي

“يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي

لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان

لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان

وامتدت السفر الرمضانية في أروقة المسجد النبوي وتوسعاته وساحاته، حيث اجتمع الصائمون في أجواء يسودها التآلف والتراحم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم، أسهمت في تهيئة الأجواء المناسبة لأداء العبادات وتناول الإفطار بكل يُسر وطمأنينة.

وتسابق أهل الخير والمحسنون إلى تقديم وجبات الإفطار للصائمين، في صورة تجسد معاني التكافل والعطاء، وتعكس مستوى العناية والخدمات المقدمة لقاصدي المدينة المنورة خلال الشهر الكريم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم
السعودية اليوم

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم...

السعودية اليوم
تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي...

السعودية اليوم
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان
أخبار رئيسية

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال...

أخبار رئيسية
أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة
السعودية اليوم

أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم...

السعودية اليوم
خطيب المسجد النبوي: الصيام عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب النفس وضبط الجوارح
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: الصيام عبادة شاملة تهدف إلى...

السعودية اليوم
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء غدٍ الثلاثاء
السعودية اليوم

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال...

السعودية اليوم
تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ...

السعودية اليوم