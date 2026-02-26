Icon

السعودية

جهود الأفواج الأمنية في تنظيم الحشود بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ مساءً
جهود الأفواج الأمنية في تنظيم الحشود بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

تواصل وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية جهودها الميدانية في المشاركة بتنظيم وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك لتعزيز الانسيابية ورفع مستوى السلامة للمعتمرين والزوار في أوقات الذروة.

ويقوم رجال الأفواج الأمنية بالمشاركة في مهام تنظيم الحركة داخل الساحات والممرات والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام، بما يسهم في تسهيل تنقل المعتمرين ومنع الازدحام، إلى جانب متابعة كثافة الحشود والتعامل معها ميدانيًا بما يحقق الانضباط ويعزز سلامة الجميع.

 

