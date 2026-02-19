جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان

تتكامل الجهود التشغيلية والخدمية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتقديم منظومة خدمات متكاملة تواكب الأعداد المليونية من المصلين والمعتمرين، وتضمن لهم أداء عباداتهم في أجواء إيمانية يسودها التنظيم والراحة والطمأنينة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التجهيزات تشمل توفير أكثر من (47) ألف حافظة لمياه زمزم موزعة في أروقة وساحات الحرمين، إلى جانب فرش (60) ألف سجادة صلاة، وصيانة وتشغيل (258,560) وحدة إنارة، بما يعزز جودة الإضاءة داخل المصليات والممرات والساحات الخارجية. وفي جانب البنية التحتية والخدمات المساندة، أشارت الهيئة إلى تجهيز (11,956) دورة مياه، وتركيب (14,558) سماعة لضمان وضوح الصوت في مختلف المواقع، إضافة إلى تسخير (19,230) من القوى العاملة بين كوادر إدارية وفنية وميدانية يعملون على مدار الساعة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأفادت أن الاستعدادات تضمنت تهيئة (451) مصلى داخل نطاق الحرمين، و(980) سلّمًا كهربائيًا لتسهيل حركة الدخول والخروج، و(114) مصعدًا، إلى جانب تشغيل (370) وحدة تكييف لضمان اعتدال الأجواء داخل المصليات، خاصة في أوقات الذروة.

وبينت الهيئة فيما يخص خدمات التنقل والمساندة، جرى توفير (10) آلاف عربة يدوية، و(403) عربات كهربائية، إضافة إلى (12) عربة مخصصة لتحلل النسك في المسجد الحرام، بما يسهم في تسهيل أداء المناسك لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تخصيص (3) مراكز لضيافة الأطفال، و(5) نقاط لاستلام الأمتعة عند الأبواب، و((4 مراكز لحفظ الأمتعة، في خطوة تعكس الاهتمام بتقديم تجربة متكاملة وآمنة لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله- صلى الله عليه وسلم-.

وأكّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الأرقام تعكس حجم الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يحقق مستهدفات الارتقاء بالخدمات، ويجسد العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة- أيدها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سعيًا لتيسير أداء العبادات في أجواء تنظيمية وخدمية متكاملة خلال الشهر الفضيل.