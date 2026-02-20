جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة 

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.