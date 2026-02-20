جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة رياح شديدة على منطقة حائل أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي خطيب المدينة المنورة: هذا شهر يُفَكّ فيه العاني ويعتق فيه الجاني فبادروا بالفرصة خطيب المسجد الحرام: الصيام شرع ليتحلى المؤمن بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.