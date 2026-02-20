Icon

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة  Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان Icon الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي Icon خطيب المدينة المنورة: هذا شهر يُفَكّ فيه العاني ويعتق فيه الجاني فبادروا بالفرصة Icon خطيب المسجد الحرام: الصيام شرع ليتحلى المؤمن بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله Icon المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان Icon شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة Icon المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة 

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٤ مساءً
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

قد يهمّك أيضاً
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج أوزبكستان

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج أوزبكستان

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل رحلة حجاج باكستان

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل رحلة حجاج باكستان

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد