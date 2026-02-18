جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد يجدد مسجد الفتح إقبال كبير على شراء أصناف التمور المتنوعة في قرية النخيل تشغيل وصيانة 16 جسرًا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة بالتزامن مع شهر رمضان سدايا تسخر التقنيات المتقدمة لخدمة المعتمرين في رمضان بالحرمين الشريفين مواعيد قطار الرياض في رمضان.. تشغيل ممتد حتى ساعات متأخرة ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز بوطبيلة يحيي ليالي رمضان في تونس.. تقليد شعبي يعكس روح الشهر المبارك الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات
استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.