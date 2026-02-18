Icon

أنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٩ مساءً
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان
المواطن - واس

استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

