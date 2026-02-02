جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية

طرحت شركة “جوجل” مشروعها “جيني” (Genie) لمشتركي باقة “Google AI Ultra”، في خطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من إنشاء واستكشاف بيئات رقمية تفاعلية بالكامل.

ويعتمد مشروع “جيني” على نموذج Genie 3 المتطور، المدعوم بنظامي Nano Banana Pro وGemini؛ حيث تتميز هذه المنظومة بقدرتها على توليد بيئات ديناميكية تستجيب للمستخدم في الوقت الفعلي، مما يكسر الحاجز بين الخيال والتطبيق الرقمي.

ويتيح المشروع للمستخدمين رسم عوالم رقمية باستخدام النصوص والصور المُولّدة، ومعاينتها وتعديلها بدقة قبل الدخول إليها، كما يُمكّنهم من تحديد منظور الشخصية وتخصيص طريقة الاستكشاف.

وصرحت الشركة في بيان لها: “بناءً على نتائج أبحاثنا مع مختبرين موثوقين من مختلف القطاعات، نخطو اليوم خطوة محورية بتوسيع نطاق مشروع Genie، لتعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووضعه في متناول المبدعين”, مؤكدة أن “جيني” يمثل قفزة نوعية في اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي على تحويل التفاعل البشري مع الواقع الافتراضي.

ومن المتوقع أن يفتح هذا الابتكار آفاقًا غير مسبوقة في مجالات التعليم، عبر محاكاة البيئات التعليمية، والترفيه، من خلال تطوير ألعاب فورية، والتصميم الهندسي بمستويات تفاعلية متقدمة.