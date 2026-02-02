Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت شركة “جوجل” مشروعها “جيني” (Genie) لمشتركي باقة “Google AI Ultra”، في خطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من إنشاء واستكشاف بيئات رقمية تفاعلية بالكامل.

ويعتمد مشروع “جيني” على نموذج Genie 3 المتطور، المدعوم بنظامي Nano Banana Pro وGemini؛ حيث تتميز هذه المنظومة بقدرتها على توليد بيئات ديناميكية تستجيب للمستخدم في الوقت الفعلي، مما يكسر الحاجز بين الخيال والتطبيق الرقمي.

قد يهمّك أيضاً
جوجل تحذر من شبكات واي فاي العامة

جوجل تحذر من شبكات واي فاي العامة

جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا

جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا

ويتيح المشروع للمستخدمين رسم عوالم رقمية باستخدام النصوص والصور المُولّدة، ومعاينتها وتعديلها بدقة قبل الدخول إليها، كما يُمكّنهم من تحديد منظور الشخصية وتخصيص طريقة الاستكشاف.

وصرحت الشركة في بيان لها: “بناءً على نتائج أبحاثنا مع مختبرين موثوقين من مختلف القطاعات، نخطو اليوم خطوة محورية بتوسيع نطاق مشروع Genie، لتعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووضعه في متناول المبدعين”, مؤكدة أن “جيني” يمثل قفزة نوعية في اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي على تحويل التفاعل البشري مع الواقع الافتراضي.

ومن المتوقع أن يفتح هذا الابتكار آفاقًا غير مسبوقة في مجالات التعليم، عبر محاكاة البيئات التعليمية، والترفيه، من خلال تطوير ألعاب فورية، والتصميم الهندسي بمستويات تفاعلية متقدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد