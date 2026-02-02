Icon

جولات رقابية مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ بجازان

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
جولات رقابية مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ بجازان
المواطن - فريق التحرير

يُنفِّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان عددًا من الجولات الرقابية على مدار الساعة لأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان لعام 1447هـ ومواكبة الإقبال المتزايد من سكّان المنطقة لشراء احتياجاتهم.
وأوضح مدير فرع الوزارة المهندس أحمد آل مجثل، أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها وجولاتها الميدانية التفتيشية لمتابعة التراخيص والسجلات وفحص جودة المنتجات الواردة لتلك الأسواق لضمان توفّر الشروط الصحية وسلامة المنتجات المعروضة وخلوها من الأمراض والآفات.
وأشار إلى أنه منذ بدء الجولات جرى تفتيش أكثر من 19 مسلخًا و40 سوقًا، إلى جانب جولات الفرق البيطرية لفحص الذبائح والتأكد من سلامة اللحوم ورصد المخالفات والحرص على التخلص من اللحوم المصادرة بالأساليب البيئية الصحيحة، إلى جانب تواجد الفرق الإرشادية ومسؤولي تنظيم دخول وخروج البائعين والمستفيدين.

